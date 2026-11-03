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‘Ddl Gasolio’, Patto Avanti: “Risposte concrete a tempo di record mentre la destra si astiene e tutela interessi di parte e non dell’Umbria

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Perugia, 3 novembre 2026 – “Di fronte ad una manovra governativa che non fornisce che risposte per la sanità privata, con pesantissimi tagli alla scuola, in un contesto di bonus e mancette divorate dall’inflazione, l’Umbria si prepara ad approvare una variazione di bilancio con risorse vere per gli agricoltori, sul gasolio agricolo, e tante altre risposte importanti, che la destra in commissione non ha avuto il coraggio di sostenere, rifugiandosi dietro ad un’astensione strumentale e pretestuosa”.

“Esprimiamo soddisfazione per il lavoro della giunta regionale che, a tempo di record, è intervenuta per sostenere un comparto fondamentale come quello dell’agricoltura, che in Umbria rappresenta un volano di sviluppo anche promozionale e turistico. Un iter che ha raccolto le istanze delle associazioni di categoria portandoci ad essere la quinta regione italiana a varare un pacchetto di aiuti così sostanzioso e in maniera così rapida. Grazie a questa la variazione di bilancio, approvata ieri dalla Prima commissione e giovedì in Aula, saremo in grado di stanziare 4,5 milioni per contributi a fondo perduto per imprese agricole operanti nel territorio regionale, con l’obiettivo di concorrere al ristoro dei maggiori costi sostenuti per il gasolio agricolo usato come carburante. Vogliamo contribuire infatti al sostegno di un pezzo importante della filiera agroalimentare, tenendo conto del momento che vivono imprese e famiglie. Nel Ddl ci sono anche 650mila euro in più per l’Aeroporto San Francesco, asset che la Regione ritiene fondamentale, e anche altri 2,5 milioni per contributi finalizzati a favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, famiglie monoparentali e singole”.

“Risposte concrete alle piazze che protestano e ad una situazione economica difficile, arrivate in un tempo record, mentre la destra umbra si astiene e difende il Governo nazionale che invece procede senza visione e senza prospettive”.

Così in una nota i partiti del Patto avanti.

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