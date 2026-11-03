Beethoven e Schumann al Papini: venerdì concerto gratuito a Pieve Santo Stefano

Ci saranno un pianoforte e quattro archi sul palco del Teatro Comunale Giovanni Papini. Venerdì 6 novembre alle 21 Pieve Santo Stefano ospita “Dialoghi romantici”, un concerto di musica da camera dedicato a Ludwig van Beethoven e Robert Schumann. L’ingresso è gratuito.

Al pianoforte ci sarà Marvin Allen Wolfthal, interprete di fama internazionale. Insieme a lui suonerà il Quartetto Hubay, una formazione con alle spalle anni di concerti. La serata fa parte della stagione di Pieve Classica.

Il programma mette a confronto due autori che hanno segnato l’Ottocento musicale. Beethoven ha aperto la strada al Romanticismo e Schumann ne è stato uno dei protagonisti. Per tutta la sera pianoforte e archi si risponderanno tra loro, ed è da qui che nasce il titolo del concerto.

Per Pieve avere musicisti di questo livello è un motivo d’orgoglio. Gli organizzatori lo dicono chiaramente: l’obiettivo è portare anche in un piccolo centro della Valtiberina appuntamenti culturali di alto profilo e avvicinare il pubblico alla grande tradizione musicale europea. L’ingresso libero va nella stessa direzione, perché permette di partecipare anche a chi di solito non va ai concerti di musica classica.

L’evento è promosso dal Coro Altotiberino e dal Teatro Papini, con il sostegno del Comune di Pieve Santo Stefano.

Per chi vuole esserci, l’appuntamento è venerdì sera in teatro. Gli organizzatori non hanno parlato di prenotazione: chi vuole un buon posto farà bene ad arrivare un po’ prima.