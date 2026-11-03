Criminalità giovanile, Canaparo: «Più controlli contro spaccio e microcriminalità»

Il prefetto di Perugia annuncia un rafforzamento dei servizi di vigilanza sul territorio provinciale
Più controlli sul territorio, con particolare attenzione allo spaccio e ai fenomeni di microcriminalità che coinvolgono i giovani e alimentano preoccupazione tra i cittadini.
È quanto annunciato dal prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, dopo l’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, che ha interessato anche la provincia perugina.
«I risultati raggiunti confermano la presenza costante e incisiva delle Forze di Polizia sul territorio», ha sottolineato il prefetto.
L’attività di prevenzione verrà ulteriormente rafforzata attraverso nuovi servizi di vigilanza e controllo, seguendo le direttive impartite dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
L’obiettivo è intervenire in maniera sempre più efficace contro quei fenomeni, a partire dallo spaccio, che incidono sulla sicurezza e sulla tranquillità delle comunità locali.