Notte di Halloween, picchia il buttafuori e scappa: denunciato un 18enne



Stava facendo il suo lavoro, all’ingresso di un locale. Controllava chi entrava, come ogni sabato. Nella notte di Halloween, però, un addetto alla sicurezza di un locale di Città di Castello è stato aggredito. Qualcuno ha chiamato il 112.



I carabinieri erano già in giro per i controlli della serata e sono arrivati in fretta. Chi aveva colpito, però, se n’era già andato. Prima hanno soccorso il ferito, poi lo hanno lasciato al 118 e si sono messi a cercare l’aggressore.

Non era lontano. Era un ragazzo di 18 anni, ancora nei paraggi del locale. Appena ha visto i carabinieri avrebbe provato a scappare di corsa.

Uno dei militari lo ha raggiunto dopo pochi metri e ne è nata una colluttazione: sono caduti a terra tutti e due. Il carabiniere si è fatto male, con 15 giorni di prognosi. Il ragazzo invece non si è fatto niente.



Per il 18enne è scattata una denuncia a piede libero alla Procura di Perugia. Dovrà rispondere di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni al carabiniere.

Quella notte è passata così anche per altri. I militari hanno controllato due locali, 32 persone e 18 auto. Tre ragazzi avevano addosso droga per uso personale e sono stati segnalati alla Prefettura.



Non sarà l’ultima serata con le pattuglie davanti ai locali. I carabinieri annunciano altri controlli nelle prossime settimane, soprattutto nei weekend e nelle serate di festa.

L’inchiesta è nella fase delle indagini preliminari. Fino a una sentenza definitiva il giovane è da considerare innocente.