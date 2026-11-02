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Città di Castello, Retrò anticipa a domenica 8 novembre in piazza Garibaldi per non sovrapporsi alla Fiera di San Florido

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A novembre Retrò anticipa eccezionalmente di una settimana: il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbistica e del vintage si svolgerà domenica 8 novembre in piazza Garibaldi

Retrò a novembre anticiperà eccezionalmente di una settimana: la manifestazione si terrà, infatti, domenica 8 novembre in piazza Garibaldi per non sovrapporsi allo svolgimento della tradizionale Fiera delle merci di San Florido, in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre. La scelta dell’amministrazione comunale di Città di Castello risponde all’obiettivo di garantire la piena accessibilità, e dunque la sicurezza necessaria, della viabilità del centro storico e di non arrecare disagi a chi parteciperà ai due eventi. Gli espositori di Retrò avranno così la possibilità di allestire nella massima comodità i propri stand nella collocazione abituale che viene scelta ogniqualvolta ci siano eventi concomitanti nel cuore di Città di Castello, dove sabato 7 e domenica 8 novembre andrà in scena il secondo week-end della 46^ edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Domenica 8 novembre, dunque, chi visiterà il centro storico di Città di Castello avrà la possibilità di passare una giornata davvero speciale, tra curiosità e prelibatezze del bosco. Da dicembre, Retrò tornerà regolarmente all’abituale programmazione nella terza domenica del mese, tra l’altro con un’edizione speciale sotto Natale che si terrà domenica 20 dicembre.

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