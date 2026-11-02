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Città di Castello, canile aperto alle famiglie: una giornata per conoscere i cani e parlare di adozioni

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Grande partecipazione al primo open day di “Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto”. A Lerchi bambini e famiglie hanno incontrato gli ospiti della struttura

CITTÀ DI CASTELLO – Tanti bambini, tante famiglie e soprattutto tanti cani in cerca di una casa. È stato un primo appuntamento molto partecipato quello di domenica 1° novembre al canile comunale di Città di Castello, a Lerchi, dove si è svolto il primo open day dell’iniziativa “Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto”.

La giornata è stata promossa dal Servizio di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1, in collaborazione con Enpa, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla realtà del canile e promuovere una cultura dell’adozione responsabile.

Un pomeriggio particolare soprattutto per i più piccoli, che hanno potuto conoscere da vicino gli animali ospitati nella struttura, imparando quanto siano importanti attenzione, rispetto e responsabilità quando si decide di accogliere un cane in famiglia.

L’iniziativa è inserita nel calendario della campagna regionale “Umbria contro ogni genere di violenza” e ha visto anche la partecipazione del consigliere comunale Filippo Schiattelli.

Il messaggio che accompagna il progetto è diretto: l’unico canile davvero bello è quello vuoto, perché ogni cane dovrebbe poter trovare una famiglia capace di prendersene cura.

Quello di Città di Castello è stato soltanto il primo dei cinque appuntamenti organizzati dall’Usl Umbria 1. Il prossimo è in programma domenica 8 novembre al canile comunale di Perugia-Collestrada, in collaborazione con il progetto RandAgiamo. Seguiranno Gubbio il 15 novembre, Assisi il 22 novembre e Todi il 29 novembre.

Una campagna che porta i cittadini dentro le strutture e mette al centro non soltanto il problema del randagismo, ma soprattutto le storie dei tanti animali che aspettano una seconda possibilità.

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