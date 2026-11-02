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Sansepolcro celebra il 4 Novembre: domenica l’omaggio ai Caduti e alle Forze Armate

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Le celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Messa, corteo e deposizione della corona al Monumento ai Caduti

SANSEPOLCRO – Una giornata per ricordare, rendere omaggio e tenere viva la memoria. Sansepolcro celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ricorrenza del 4 novembre che quest’anno arriva al suo 108° anniversario.

Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Sansepolcro insieme all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, si svolgeranno domenica 8 novembre e coinvolgeranno istituzioni, associazioni d’Arma e cittadini.

Il programma prenderà il via alle 10, con il raduno delle rappresentanze alla Chiesa di Sant’Antonio. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

Alle 11.15 partirà quindi il corteo diretto verso il Monumento ai Caduti, dove sarà deposta una corona d’alloro. Ad accompagnare la cerimonia sarà la musica della Banda della Società Filarmonica dei Perseveranti.

La ricorrenza sarà l’occasione per ricordare il sacrificio di quanti hanno perso la vita e per rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate, impegnati ogni giorno nel servizio al Paese.

Ma il 4 Novembre è anche una giornata legata alla memoria collettiva. Un momento nel quale il ricordo del passato incontra il presente e diventa occasione per trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, dell’unità nazionale e della pace.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia, insieme alle istituzioni e alle associazioni d’Arma, che prenderanno parte all’iniziativa con le proprie bandiere e rappresentanze.

Il programma:

📍 Ore 10.00 – Raduno delle rappresentanze alla Chiesa di Sant’Antonio
Ore 10.30 – Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre
🇮🇹 Ore 11.15 – Corteo verso il Monumento ai Caduti e deposizione della corona d’alloro
🎵 Accompagnamento musicale della Banda della Società Filarmonica dei Perseveranti

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