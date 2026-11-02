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Cartelli turistici lungo la E45, c’è posto anche per Citerna. Paladino: “Soddisfatti della risposta della Regione”

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Chi percorre la E45 vedrà presto anche il nome di Citerna sui cartelli turistici lungo la strada. La Regione Umbria ha dato la sua risposta e il borgo entrerà nel progetto di segnaletica pensato per promuovere il territorio.


Il sindaco Enea Paladino incassa il risultato senza toni trionfali. «Accogliamo positivamente questa notizia», dice. «L’obiettivo non è mai stato alimentare polemiche, ma ottenere un riconoscimento che Citerna merita pienamente». Il Comune però non considera la partita chiusa. «Seguiremo con attenzione e scrupolo tutte le fasi successive, affinché l’inserimento annunciato trovi concreta attuazione».


Le ragioni per cui il paese chiedeva spazio sono note a chi lo conosce. Citerna fa parte dei Borghi più belli d’Italia e nella chiesa di San Francesco conserva la Madonna attribuita a Donatello, l’opera che negli ultimi anni ha portato in paese visitatori da fuori regione. Ci sono poi il centro storico, il panorama sulla valle e il Cammino di San Francesco, che attraversa il territorio comunale e porta ogni anno pellegrini e camminatori.
Per l’amministrazione la visibilità sulla principale arteria che taglia l’Alta Valle del Tevere non è un dettaglio.

«La valorizzazione di Citerna è una priorità costante», sottolinea Paladino. «Continueremo a lavorare per far conoscere il nostro borgo, le sue bellezze e le sue peculiarità, convinti che meriti tutta la visibilità possibile».


Il sindaco allarga poi il discorso agli altri Comuni. «La promozione turistica deve essere un’occasione di crescita per tutti i territori, senza esclusioni. Citerna ha tanto da offrire e noi continueremo a impegnarci perché sia conosciuta e valorizzata come merita».
Adesso bisogna capire quando i cartelli verranno effettivamente installati.

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