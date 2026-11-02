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San Giustino, un mese contro la violenza di genere: dal 7 al 27 novembre incontri, cultura e sensibilizzazione

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Il Comune e l’assessorato alle Pari Opportunità rinnovano l’impegno insieme al gruppo Liberedessere. Il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosso per tutto il periodo.

SAN GIUSTINO – Un mese di iniziative per parlare di violenza di genere, sensibilizzare la comunità e creare occasioni di confronto. È quello promosso dal Comune di San Giustino, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, insieme al gruppo Liberedessere.

Dal 7 al 27 novembre 2026 il territorio ospiterà un calendario di appuntamenti rivolti alla cittadinanza, con incontri e momenti di riflessione dedicati alla prevenzione e alla conoscenza di un fenomeno che continua a rappresentare una questione sociale importante.

L’obiettivo dell’iniziativa è utilizzare dialogo, formazione e cultura come strumenti per comprendere meglio la violenza di genere e rafforzare la consapevolezza all’interno della comunità.

A fare da simbolo alla campagna sarà anche il Palazzo Comunale di San Giustino, che per l’intero periodo sarà illuminato di rosso.

Il programma si svilupperà nell’arco di tre settimane, coinvolgendo il territorio con diverse iniziative. Un percorso pensato non soltanto per richiamare l’attenzione sul problema, ma anche per creare spazi di confronto e partecipazione aperti a tutti.

L’Amministrazione comunale e Liberedessere rinnovano così il proprio impegno sul fronte della prevenzione della violenza di genere, nella convinzione che informazione e consapevolezza siano fondamentali per costruire una comunità più attenta e capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

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