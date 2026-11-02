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Canile di Lerchi, tanti cani aspettano una famiglia: “Aiutateci a trovare loro una casa”

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Dietro le grate dei loro box ci sono occhi che aspettano. Uno sguardo, una carezza, un gesto di attenzione. Al Canile di Lerchi sono tanti i cani che ogni giorno cercano qualcuno disposto ad accoglierli e a dare loro una seconda possibilità.

A raccontarlo sono i volontari del Canile Lerchi Enpa Alto Tevere Umbro, che hanno lanciato un appello alla comunità attraverso alcune fotografie dei cani ospitati nella struttura.

«Quando passi davanti al loro box, ti guardano con due occhi che ti parlano», raccontano i volontari. C’è chi saluta con un semplice scodinzolio, chi cerca subito il contatto e prova a leccare una mano. Tutti, però, hanno la stessa speranza: ricevere una coccola, un po’ di attenzione e, soprattutto, trovare una famiglia.

Non sono soltanto immagini. Dietro ogni cane c’è una storia e c’è la possibilità di costruire un futuro diverso, lontano dal box e dentro una casa.

Per questo l’appello del canile è semplice e concreto: condividere le fotografie, far conoscere questi animali e aiutarli a trovare una famiglia.

Anche un semplice passaparola può fare la differenza. Una condivisione può arrivare alla persona che sta cercando proprio quel compagno a quattro zampe da accogliere nella propria vita.

Tanti cani aspettano. E aspettano soprattutto qualcuno che si accorga di loro.

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