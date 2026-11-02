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Vaccino antinfluenzale gratuito per i donatori di sangue e plasma: al via la campagna in Toscana

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Con l’arrivo della stagione influenzale parte in Toscana la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Tra le categorie che possono accedere gratuitamente al vaccino ci sono anche i donatori di sangue e plasma.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Toscana e rilanciata da Avis Toscana, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e proteggere la salute durante i mesi più a rischio.

Per i donatori associati, per accedere alla vaccinazione è necessario presentare il tesserino associativo. Per conoscere modalità, tempi e indicazioni specifiche è possibile rivolgersi al proprio medico curante e consultare le informazioni fornite dalla Regione.

L’invito è rivolto quindi anche ai tanti donatori della Valtiberina toscana, che possono cogliere questa opportunità nell’ambito della campagna di prevenzione.

Una vaccinazione che, oltre a rappresentare uno strumento di tutela individuale, contribuisce a ridurre la circolazione dell’influenza e a proteggere le persone più fragili.

Per informazioni e modalità di accesso alla vaccinazione è possibile consultare i canali ufficiali di Avis Toscana e della Regione Toscana.

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