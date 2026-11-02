Dario Fabbri a Città di Castello: il mondo che cambia raccontato ai tanti giovani del Teatro degli Illuminati

Grande partecipazione all’incontro promosso dal Rotary Club Città di Castello. Dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, dalla sfida Usa-Cina all’intelligenza artificiale: una serata per capire dove sta andando il mondo

CITTÀ DI CASTELLO – Un teatro pieno, tanti giovani in sala e una domanda che, da sola, racconta il senso della serata: “Dove vanno i popoli, dove va il mondo?”.

Venerdì 30 ottobre il Teatro degli Illuminati ha ospitato Dario Fabbri, giornalista, analista geopolitico e direttore della rivista Domino, per un incontro promosso dal Rotary Club Città di Castello. Una serata dedicata alla geopolitica, ma soprattutto alla necessità di provare a leggere un mondo che cambia rapidamente e nel quale gli equilibri sembrano diventare ogni giorno più difficili da interpretare.

Fabbri ha affrontato alcuni dei principali scenari internazionali, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, passando per il confronto sempre più importante tra Stati Uniti e Cina e per la crescita economica e commerciale cinese, destinata ad avere conseguenze anche sulla competitività delle imprese europee.

Ampio spazio anche alle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale non è stata affrontata soltanto come innovazione tecnologica, ma come un possibile nuovo fattore di potere, capace di incidere sugli equilibri economici, politici e strategici internazionali.

E poi l’Europa, l’Italia, le nuove leadership politiche e il futuro della democrazia. Temi complessi, affrontati davanti a un pubblico che ha partecipato attivamente al confronto.

Uno degli aspetti più significativi della serata è stata infatti proprio la presenza di molti giovani, che hanno seguito l’incontro e contribuito al dibattito con domande e riflessioni. Un confronto tra generazioni che ha permesso di andare oltre la semplice analisi dei grandi avvenimenti internazionali, provando a capire anche come questi cambiamenti possano incidere sulle persone, sulle comunità e soprattutto sulle nuove generazioni.

A introdurre e moderare l’appuntamento è stato il presidente del Rotary Club Città di Castello, Enzo Faloci, che ha sottolineato l’importanza di creare occasioni nelle quali la cultura e l’informazione possano diventare strumenti per comprendere il presente e guardare con maggiore consapevolezza al futuro.

L’iniziativa rientra nel percorso dell’annata rotariana 2026-2027, dedicata al tema “INCLUDENDO per un impatto duraturo”, nel quale cultura, dialogo e partecipazione rappresentano strumenti per costruire una comunità più aperta e consapevole.

La serata ha avuto anche un importante risvolto solidale. Il main sponsor CESA – Conservazione Beni Culturali ha sostenuto l’iniziativa e il ricavato dell’evento sarà destinato dal Rotary Club Città di Castello alla realizzazione di service e iniziative sociali nel corso dell’annata.

Una scelta che lega così due dimensioni apparentemente diverse ma profondamente connesse: la voglia di capire quello che accade nel mondo e la volontà di trasformare una serata di cultura e confronto in qualcosa di concreto per la comunità.

Perché interrogarsi sul futuro non significa soltanto capire dove stanno andando i grandi equilibri internazionali. Significa anche chiedersi quale ruolo vogliamo avere, come cittadini e come comunità, dentro questo cambiamento.