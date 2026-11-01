Volley serie B, il Città di Castello sfiora il colpo a San Mauro Pascoli: il Rubicone vince al tie break

Nel quinto set il Città di Castello era avanti 7-3 e a un passo dalla vittoria. Poi si è fermato, e il Rubicone Volley ha rimontato fino al 15-11. I tifernati tornano da San Mauro Pascoli con un punto e con il rammarico di aver lasciato per strada un successo che sembrava fatto.



L’avvio è dei padroni di casa, trascinati da Bellomo (20 punti), ex Grottazzolina in A2: il primo set finisce 25-16. Bartolini cambia qualcosa, inserisce Rumori al centro e Leo Cesari come libero, e la partita gira. Bongiorno e Conti firmano l’allungo del secondo set, che si chiude 19-25. Nel terzo si va punto a punto fino al 18-18. Poi un ace di Cappelletti apre un break di 4-0 e Conti chiude sul 20-25.



Nel quarto set reagisce il Rubicone, che vince 25-16, mentre Bartolini fa rifiatare Cappelletti in vista del tie break. Il Città di Castello parte forte, ma i muri di Malual e gli attacchi di Bellomo ribaltano tutto. Sul 13-11 i biancorossi contestano un punto: secondo loro Gherardi, per recuperare un pallone, si era appoggiato con un piede al muro della palestra, ma gli arbitri non hanno fischiato.



Il migliore dei tifernati è Cappelletti con 20 punti, seguito da Bongiorno (19), Conti (18) e Volpi (13).

Bartolini vede il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo preso un punto su un campo difficilissimo, contro una bella squadra». Però non gli è piaciuto l’avvio: «Ancora una volta nel primo set l’approccio è stato sbagliato, era già successo a Jesi». Anche Conti torna sul quinto set: «Ci siamo ritrovati avanti 7-3 e lì non siamo riusciti a dare la zampata finale. È l’unico rammarico della partita». E ringrazia il piccolo gruppo di tifosi arrivato in Romagna per seguire la squadra.



RUBICONE VOLLEY – CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 3-2

(25-16, 19-25, 20-25, 25-16, 15-11)



Rubicone Volley: Gherardi 2, D’Orlando 14, Bellomo 20, D’Orio 13, Malual 9, Nori 7, Ferraro (L1). A disp.: Cecarelli, Sparvoli, Ventisette (L2), Baiardi, Romagnoli. All. Mascetti.



Città di Castello Pallavolo: Troiani, Bongiorno 19, Conti 18, Cappelletti 20, Stoppelli 1, Volpi 13, Lensi (L1), F. Cesari, L. Cesari (L2), Rumori 1, Valenti. A disp.: Cioffi, G. Panizzi, L. Panizzi. All. Bartolini.

Arbitri: Benedetta Fibbi (Firenze) ed Ernest Biniaszewski (Livorno).



Note: Rubicone: battute vincenti 1, battute sbagliate 5, muri 7, errori 16. Città di Castello: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 8, errori 16.