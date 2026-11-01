Umbertide e Trestina, una serata di controlli: 75 persone identificate e un denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio tra Umbertide e Trestina, con più pattuglie in strada. In tutto hanno fermato 60 veicoli e identificato 75 persone.



I controlli si sono concentrati sulle strade principali e sui luoghi di ritrovo, con un’attenzione particolare alle zone più colpite dai furti in abitazione. Oltre ai posti di blocco fissi, le pattuglie hanno fatto verifiche spostandosi sul territorio.



Un uomo di 36 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura di Perugia: durante un controllo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droghe. Per il codice della strada il rifiuto è punito come la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con ammenda, arresto e sospensione della patente.



Altre quattro persone sono state trovate con piccole quantità di stupefacente per uso personale e segnalate alla Prefettura di Perugia. Per loro si apre un procedimento amministrativo, che può comportare anche la sospensione della patente.



Secondo il Comando, l’obiettivo è garantire una presenza più costante nei centri abitati e nelle zone di aggregazione. Servizi analoghi sono già previsti nelle prossime settimane.











