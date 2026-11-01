Il Trestina riparte anche fuori casa, Cabrera si prende il Castello. Il Selci resta vicino alle prime



Montone corsaro a Spoleto, Sansepolcro battuto 4-1 a Ellera. Pareggiano Pietralunghese e Baldaccio, perdono Lama e Virtus San Giustino



Fabozzi firma la vittoria del Trestina a Recanati, Cabrera segna tre volte e ribalta il Ventinella. Sono loro i protagonisti della domenica altotiberina, che premia anche il Montone e consegna al Selci Nardi un altro punto per restare vicino alle prime. Si ferma invece il Sansepolcro: dopo tre vittorie consecutive, a Ellera arriva un pesante 4-1.



Il Trestina aveva bisogno di dare seguito al successo sulla Santegidiese. Ci riesce al Tubaldi, battendo la Recanatese 1-0 con un gol di Fabozzi appena cominciata la ripresa: ingresso in area dalla destra e diagonale vincente. Sei punti in due partite portano i bianconeri a quota dieci. La classifica resta da sistemare, ma adesso ci sono risultati sui quali lavorare.



Riccardo D’Angelo, alla vigilia, aveva chiesto continuità soprattutto lontano da casa: «La vittoria di sette giorni fa ci ha dato morale e ci serviva tantissimo». Da Recanati il Trestina torna con i tre punti e una settimana da preparare con più fiducia.

Anche la Pietralunghese muove la classifica, con lo 0-0 contro il Fossombrone. Elio Calderini aveva insistito sull’approccio: «Sarà determinante l’atteggiamento che metteremo in campo». Dopo il ko di Giulianova, al Martinelli arriva un punto.



In Eccellenza il Montone vince 2-0 a Spoleto grazie a un’autorete e al gol di Stumpo, e sale a quattordici. L’Agape Pierantonio Umbertide perde invece 2-1 con la Narnese, che ribalta il vantaggio firmato su rigore da Carrello, e resta a quindici.



Per il Sansepolcro è una domenica da dimenticare. Il 4-1 di Ellera interrompe la serie di tre successi: Arias segna, ma il risultato è ormai compromesso. La squadra di Missaglia resta a undici punti e ora deve evitare che questa sconfitta pesi più del dovuto.

In Toscana la Baldaccio Bruni pareggia 1-1 con il Barberino Tavarnelle: Bruschi trova nella ripresa il gol che evita la sconfitta.



In Promozione si prende la scena Cabrera. Il Ventinella passa avanti, poi nella ripresa il giocatore del Città di Castello segna tre volte e cambia la partita. Finisce 3-1: la squadra di Gabriel Diaz raggiunge quota sedici, a tre punti da Nestor e Deruta, e resta dentro la corsa alle prime posizioni.



Appena un punto sotto c’è il Selci Nardi, che esce dal derby di Calzolaro con uno 0-0. Non arrivano gol, ma la matricola continua a tenere il passo: quindici punti, quattro dalla vetta. Per il Calzolaro il pareggio vale quota sei.



Non raccolgono punti Lama e Virtus San Giustino. Il Lama perde di misura a Deruta, 1-0, e resta a dodici. Più pesante il risultato della Virtus San Giustino, battuta 3-0 in casa dal Tuoro e ferma a quota dieci.