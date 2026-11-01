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Altotevere, a Sarroch la prima vittoria in trasferta. Alpini chiude il quarto set

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La ErmGroup vince 3-1 contro la Sarlux dopo oltre due ore di gioco. Maiocchi è il miglior realizzatore, ai sardi non bastano i 38 punti di Schiro


Il pallone finisce addosso a Schiro, in fondo al campo, e vale il 21-18 nel quarto set. È un ace fortunoso, ma per Luatti è anche il primo punto in Serie A3. Da lì l’Altotevere non si volta più. A Sarroch arriva un 3-1 che vale la prima vittoria esterna della stagione e cancella la sconfitta con Cantù.


La partita dura due ore e tredici minuti, contro una Sarlux che non smette mai di spingere. La ErmGroup va avanti 2-0. Il primo set finisce ai vantaggi, 26-24: Guarienti Zappoli, fino a quel momento il più pericoloso al servizio, sbaglia la battuta e Pinali chiude con un tocco. Nel secondo set i biancazzurri partono meglio, si fanno riprendere sul 18-18 e chiudono 25-22 con il muro su Schiro e un’invasione dei sardi.


Sarroch però non si arrende. Il terzo set è dei padroni di casa, 25-22, con un ace di Guarienti Zappoli sulla riga e la chiusura del solito Schiro. Nel quarto l’Altotevere parte 3-0, poi subisce un parziale di 6-0 aperto da tre ace consecutivi di Guastamacchia. Sotto 8-12, coach Mirko Monaldi fa entrare Baldini e Alpini. È la mossa che cambia la partita.

Alpini attacca da posto 4 e in pipe e porta i suoi sul 16-14. Dopo il nuovo sorpasso dei sardi, firma con Marzolla il controbreak decisivo. Gli ultimi punti sono tutti suoi, compreso quello del 25-23.


Monaldi aveva cambiato anche il sestetto iniziale, mettendo Pinali in posto 4 al fianco di Maiocchi. Il miglior realizzatore della ErmGroup è proprio Maiocchi con 17 punti, seguito da Marzolla (15) e Pinali (14). Dall’altra parte Schiro chiude con 38 punti, mentre l’ex Favaro ne mette 14.


Sui numeri pesano le battute sbagliate: 21 per Sarroch, appena 7 per l’Altotevere. In una gara decisa sempre nei finali, è lì che la ErmGroup ha fatto la differenza.

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