L’Altotevere si riscatta a Sarroch, Castello si ferma al quinto set. Trestina, primo stop

La ErmGroup vince 3-1 in Sardegna. Un punto per i tifernati in Romagna, sconfitte le ragazze del Trestina e del Città di Castello

L’Altotevere torna dalla Sardegna con tre punti e una vittoria che serviva per lasciarsi alle spalle Cantù. La ErmGroup batte 3-1 Sarroch e riceve da Alpini il contributo decisivo nel quarto set. Il Città di Castello maschile va vicino al successo in Romagna, ma si arrende al tie-break. Nel femminile perdono Trestina e Città di Castello.

A Sarroch la squadra di Mirko Monaldi vince una partita rimasta aperta fino agli ultimi palloni. Il primo set finisce 26-24 per i biancazzurri, che si prendono anche il secondo, 25-22. I sardi reagiscono, accorciano vincendo il terzo 25-22 e nel quarto provano a cambiare la serata: avanti 12-8, costringono l’Altotevere a rincorrere.

Sull’8-12 Monaldi manda in campo Alpini, ed è la mossa che cambia il set. La ErmGroup rimonta fino al 16-14 e, dopo un nuovo sorpasso dei sardi, torna avanti per non lasciare più la presa. È di Alpini l’ultimo pallone, quello del 25-23 che vale il successo. Maiocchi firma 17 punti, Marzolla ne aggiunge 15, Pinali 14 e Alpini sette. Dall’altra parte non bastano i 38 punti di Schiro. Dopo la sconfitta di Cantù, una risposta concreta per gioco e tenuta nei momenti più difficili.

C’è invece un po’ di rammarico nel punto conquistato dal Città di Castello in casa del Rubicone, nel girone E di Serie B. I tifernati perdono 3-2 dopo essere stati avanti due set a uno.

L’avvio è dei romagnoli, che chiudono il primo parziale 25-16. Il Castello cambia passo, pareggia con il 25-19 del secondo e mette la testa avanti vincendo il terzo 25-20. A quel punto manca un set per tornare a casa con la vittoria, ma il Rubicone riprende il controllo: 25-16 nel quarto, 15-11 al tie-break.

Per i biancorossi resta un punto raccolto su un campo difficile, insieme alla consapevolezza di aver avuto la partita in mano. Sabato 7 novembre torneranno al Pala Ioan contro la T-Trade Group Ancona.

Nel femminile si interrompe a Filottrano il buon avvio della Femac Trestina. Dopo due vittorie arriva un 3-0 netto contro la Lardini: 25-11, 25-22, 25-18.

Le bianconere faticano soprattutto a mettere a terra il pallone. Il confronto in attacco racconta la serata: 41% di positività per Filottrano, 27% per Trestina. Dopo un primo set a senso unico, le umbre restano più vicine nel secondo, senza però riuscire a riaprire la gara. Pistocchi chiude con 15 punti, Fattorini con otto. È la prima sconfitta del campionato, da analizzare senza perdere quanto di buono fatto nelle prime due giornate.

Parte bene ma non riesce a dare seguito al primo set il Città di Castello femminile, battuto in casa 3-1 da I’Giglio Castelfiorentino nel girone G di B2.

Le tifernati vincono il parziale iniziale 25-20. Poi la gara cambia: le ospiti pareggiano 25-17 e prendono il largo nei due set successivi, chiusi 25-10 e 25-13. Per il Castello arriva così la terza sconfitta nelle prime tre giornate. La prossima occasione per sbloccarsi sarà domenica 8 novembre, in trasferta contro l’Ambra Cavallini.