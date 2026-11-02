Sansepolcro, sventata una truffa del finto carabiniere: il Comune lancia l’allarme

Un tentativo di raggiro è stato recentemente sventato in città. L’invito dell’Amministrazione: massima attenzione, soprattutto nei confronti degli anziani

SANSEPOLCRO – Si è presentato come un Carabiniere, cercando di sfruttare la fiducia che normalmente si ripone nelle Forze dell’Ordine. A Sansepolcro è stato recentemente sventato un tentativo di truffa che ripropone uno dei raggiri più frequenti ai danni soprattutto delle persone anziane.

A rendere noto l’episodio è il Comune di Sansepolcro, che invita i cittadini a non abbassare la guardia. Il meccanismo è ormai conosciuto: il truffatore si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine e, facendo leva sulla paura e sull’urgenza, cerca di convincere la vittima a consegnare denaro, gioielli o informazioni personali.

Il consiglio è semplice, ma fondamentale: i Carabinieri non chiedono mai denaro o oggetti preziosi per risolvere presunti problemi giudiziari o incidenti che coinvolgono familiari.

Di fronte a una telefonata sospetta non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Meglio interrompere la conversazione, non fornire informazioni e verificare direttamente la situazione attraverso i canali ufficiali.

Anche quando qualcuno si presenta alla porta di casa è necessario prestare attenzione. Non bisogna far entrare persone della cui identità non si abbia certezza e non bisogna mai consegnare contanti o oggetti di valore a sconosciuti.

Il Comune rivolge un appello particolare a figli, nipoti, familiari e vicini di casa, invitandoli a parlare di questi raggiri con le persone anziane. Informare per tempo significa infatti aumentare le possibilità di riconoscere la truffa prima che sia troppo tardi.

In caso di dubbio, il consiglio delle istituzioni è categorico: interrompere il contatto e chiamare subito il 112, utilizzando il proprio telefono o un’altra linea sicura.

L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza della comunità.

Un episodio che torna quindi a ricordare quanto sia importante non fidarsi delle apparenze e non lasciarsi mettere fretta. Quando qualcuno chiede denaro, gioielli o informazioni facendo leva sulla paura, la cosa più importante è fermarsi e chiedere aiuto.