Halloween, notte di controlli: 10 denunciati e 4 patenti ritirate tra Todi e Deruta

Operazione straordinaria dei Carabinieri contro malamovida e guida sotto effetto di alcol e droga: controllate 133 persone e 118 veicoli

TODI – Una notte di Halloween sotto osservazione quella appena trascorsa nel territorio della Compagnia dei Carabinieri di Todi, impegnata in un servizio straordinario di controllo soprattutto nelle zone della movida e nel territorio di Deruta.

Il bilancio parla di 10 persone denunciate, quattro patenti ritirate e tre veicoli sequestrati. Nel corso dei controlli sono state inoltre recuperate sostanze stupefacenti, tra cui 10 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina.

Complessivamente i militari hanno controllato 133 persone e 118 veicoli, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida.

Tre persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcol, mentre altre due avrebbero rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In uno dei due casi è stata contestata anche l’ipotesi di falsità materiale, dopo che il conducente sarebbe stato trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva di microchip.

Altre tre persone sono state denunciate per falsità materiale e uso di atto falso, sempre in relazione al possesso di carte d’identità elettroniche prive di microchip.

Un ulteriore conducente è stato invece denunciato per guida con patente revocata con reiterazione nel biennio.

Durante i controlli è stato inoltre fermato un soggetto che si trovava all’interno di una discoteca con un coltello da cucina con punta, contestandogli l’ipotesi di porto di oggetto atto ad offendere.

Tre persone sono state infine segnalate alla Prefettura di Perugia per uso personale di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza sulle strade. Le violazioni accertate hanno portato a sanzioni complessive per circa 4.500 euro, oltre al ritiro di quattro patenti e al sequestro amministrativo di tre veicoli.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dall’Arma, con particolare attenzione alle ore notturne e alle occasioni, come Halloween, caratterizzate da una maggiore presenza di persone nei luoghi di aggregazione.

Come precisano i Carabinieri, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.