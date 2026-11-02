Tarek Komin porta al Circolo della Poesia “Il primo poeta nello spazio”

Giovedì 5 novembre alle 18.30 al Circolo Tifernate l’incontro con lo scrittore e artista di Sansepolcro. Presentazione di Mic Mirabucci, letture affidate agli attori della Tutto Fa Broadway Theatre Academy

CITTÀ DI CASTELLO – La poesia torna protagonista al Circolo Tifernate, dove giovedì 5 novembre alle ore 18.30 è in programma il sesto appuntamento della quarta edizione del Circolo della Poesia. Al centro dell’incontro ci sarà Tarek Komin con il suo libro Il primo poeta nello spazio, pubblicato da Bertoni Editore nel 2019.

A presentare l’autore sarà Mic Mirabucci, mentre le letture saranno affidate agli attori della Tutto Fa Broadway Theatre Academy. A portare i saluti saranno l’avvocato Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e la dottoressa Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati e il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Komin, nato a Sansepolcro nel 1984, ha una formazione negli studi storici e ha esordito come scrittore nel 2010 con Disperdersi. Da allora ha pubblicato diverse opere, fino all’ultima, Hotel Crono, uscita per Gallucci nell’ottobre 2026.

La sua attività artistica, però, non si limita alla scrittura. Nel marzo di quest’anno Komin si è esibito dal vivo a Hong Kong, componendo ed eseguendo musiche per lo spettacolo Storie di Libri: Le Avventure di Pinocchio di E. Paci. L’evento si è svolto al Centennial Campus della University of Hong Kong, alla Dante Alighieri Society e all’Hong Kong Arts Centre.

Un progetto nato anche dal rapporto professionale e artistico con l’attore tifernate Enrico Paci, con il quale Komin collabora da anni alla realizzazione di colonne sonore per spettacoli, eventi originali e audiolibri.

Da tempo, inoltre, Tarek Komin si è avvicinato alla pittura, approfondendo le proprie tecniche con il maestro Riccardo Antonelli. Negli ultimi anni ha partecipato a mostre personali e collettive e, nel gennaio 2026, è stato scelto come “Artista del mese” dalla Rivista Enne2, numero 13.

Un percorso quindi che attraversa letteratura, poesia, musica e arti visive e che sarà raccontato nel corso dell’incontro di giovedì, attraverso il dialogo con Mic Mirabucci e le letture degli attori della Tutto Fa Broadway Theatre Academy.

L’appuntamento è in programma giovedì 5 novembre alle ore 18.30 al Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati.

Visto il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it – 339 7203829.