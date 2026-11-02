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San Giustino premia gli studenti meritevoli: riconoscimento ai giovani che si sono distinti a scuola

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Cerimonia nella sala del Consiglio comunale per gli studenti che hanno ottenuto risultati particolarmente significativi nell’anno scolastico 2025/2026

SAN GIUSTINO – Un pomeriggio dedicato ai giovani, al loro impegno e ai risultati raggiunti sui banchi di scuola. Nella sala del Consiglio comunale di San Giustino si è svolta la cerimonia di consegna del premio al merito scolastico, rivolto alle studentesse e agli studenti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

Un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto i risultati ottenuti, ma anche il percorso di impegno e costanza compiuto dagli studenti durante l’anno.

La cerimonia è stata organizzata dal Comune di San Giustino, in accordo con la Banca di Anghiari e Stia, che ha sostenuto l’iniziativa dedicata agli studenti del territorio.

Nel corso del pomeriggio sono stati quindi consegnati i riconoscimenti ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto risultati particolarmente significativi, alla presenza delle istituzioni e delle loro famiglie.

Un momento semplice ma importante, perché premiare il merito significa anche incoraggiare i giovani a continuare a investire nelle proprie capacità e nel proprio percorso di formazione.

Dal Comune sono arrivate le congratulazioni a tutte le studentesse e a tutti gli studenti premiati, protagonisti di un risultato che rappresenta un motivo di soddisfazione per loro, per le loro famiglie e per l’intera comunità di San Giustino.

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