Umbertide, bilancio consolidato 2025: il Comune chiude con un risultato positivo di 120mila euro

Approvato dal Consiglio comunale il documento che fotografa i conti del Comune e degli organismi partecipati. Il patrimonio netto raggiunge circa 58 milioni di euro

UMBERTIDE – Conti in equilibrio e un risultato economico positivo. Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, il documento che mette insieme la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Comune e degli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica.

Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza e il voto contrario della minoranza.

I numeri restituiscono, secondo l’Amministrazione comunale, un quadro complessivamente solido. Il risultato economico consolidato è positivo per circa 120mila euro, mentre il patrimonio netto ammonta a circa 58 milioni di euro. Il totale dell’attivo raggiunge invece gli 88 milioni di euro.

Nel bilancio consolidato sono confluiti i dati relativi agli organismi e alle società partecipate dal Comune di Umbertide: Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl, PuntoZero Scarl e AURI, l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico.

Numeri che, per l’Amministrazione, rappresentano una base importante per continuare a programmare gli interventi e garantire i servizi alla comunità.

«Il bilancio consolidato evidenzia una situazione complessivamente solida, con un risultato economico positivo e una significativa consistenza patrimoniale – sottolinea l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini –. L’equilibrio dei conti è una condizione fondamentale per garantire continuità ai servizi, tutelare il patrimonio pubblico e programmare con responsabilità gli interventi per la comunità».

L’approvazione del documento chiude quindi il quadro contabile relativo al 2025 e fotografa la situazione complessiva del Comune e delle realtà che rientrano nel suo perimetro di consolidamento.