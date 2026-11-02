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San Giustino, il Castello Bufalini protagonista della nuova segnaletica turistica sulla E45

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Dal 3 novembre al via la seconda fase del progetto promosso da Anas e Regione Umbria. Installati grandi pannelli turistico-culturali per intercettare i viaggiatori

SAN GIUSTINO – Il Castello Bufalini diventa uno dei simboli scelti per raccontare San Giustino agli automobilisti che attraversano l’Altotevere.

Da martedì 3 novembre prende il via la seconda fase della nuova campagna di segnaletica turistica promossa da Anas insieme alla Regione Umbria, che prevede l’installazione lungo la E45 e sulle arterie collegate di grandi pannelli turistico-culturali, delle dimensioni di 4 metri per 3.

Tra le località dell’Altotevere coinvolte c’è anche San Giustino, che ha partecipato alla manifestazione di interesse promossa nell’ambito del progetto, mettendo a disposizione alcune immagini rappresentative del proprio patrimonio storico e culturale.

Tra queste, un posto di rilievo sarà riservato proprio al Castello Bufalini, uno dei luoghi simbolo del territorio.

L’obiettivo della campagna è chiaro: utilizzare la grande quantità di traffico che attraversa la E45 per invitare chi è in viaggio a fermarsi, conoscere e visitare i territori dell’Umbria.

Per San Giustino si tratta quindi di una nuova occasione di promozione turistica, capace di portare il patrimonio locale davanti agli occhi di migliaia di persone in transito ogni giorno.

«Una bellissima notizia per la promozione del nostro territorio», sottolinea il Comune di San Giustino, che ringrazia Regione Umbria e Anas per l’opportunità di valorizzazione.

I nuovi pannelli saranno così una sorta di biglietto da visita lungo la E45, con l’obiettivo di trasformare il semplice passaggio in un’occasione per scoprire arte, storia e bellezze di San Giustino e dell’Altotevere.

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