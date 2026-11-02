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Beethoven e Schumann al Teatro Papini: a Pieve Santo Stefano arrivano i “Dialoghi romantici”

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Venerdì 6 novembre alle 21 il concerto con Marvin Allen Wolfthal al pianoforte e il Quartetto Hubay. In programma musiche di Beethoven e Schumann

PIEVE SANTO STEFANO – Una serata dedicata alla grande musica romantica arriva al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano. Venerdì 6 novembre, alle ore 21, è in programma “Dialoghi romantici”, concerto dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann.

Sul palco ci saranno Marvin Allen Wolfthal, al pianoforte, e il Quartetto Hubay, formato da archi. Un incontro tra pianoforte e quartetto d’archi pensato per accompagnare il pubblico dentro alcune delle pagine più significative della musica romantica.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale del Teatro Papini e vede la collaborazione del Coro Altotiberino, del progetto Pieve Classica e del Coro Altotiberino, con il sostegno di BCC Banca Centro Toscana Umbria.

La serata rappresenta anche un’occasione per tornare a vivere il Teatro Comunale Giovanni Papini attraverso la musica, in un contesto che unisce il patrimonio culturale di Pieve Santo Stefano e la tradizione musicale del territorio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre alle ore 21.

“Dialoghi romantici” – Musiche di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann
📍 Teatro Comunale Giovanni Papini, Pieve Santo Stefano
📅 Venerdì 6 novembre 2026

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