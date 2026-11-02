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Monte Santa Maria Tiberina celebra il 4 Novembre insieme ai bambini

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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: la cerimonia coinvolgerà gli alunni della scuola “Borgo Antico”, insieme alle Forze dell’Ordine e all’Associazione Nazionale Carabinieri

MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Anche quest’anno Monte Santa Maria Tiberina celebra il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia commemorativa che avrà come protagonisti soprattutto i più piccoli.

A partecipare saranno infatti i bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Borgo Antico”, chiamati a vivere un momento pensato non soltanto per ricordare la storia, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il significato di parole come pace, libertà e memoria.

La cerimonia sarà anche un’occasione per rendere omaggio a quanti hanno servito la Patria e a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nel corso dei conflitti.

Alla commemorazione prenderanno parte anche le Forze dell’Ordine e l’Associazione Nazionale Carabinieri, a testimonianza del valore della presenza delle istituzioni e delle associazioni sul territorio.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata e a condividere insieme questo momento di memoria e riflessione.

Un appuntamento particolarmente significativo perché affidare ai bambini il compito di ricordare significa guardare al futuro senza dimenticare ciò che è accaduto nel passato.

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