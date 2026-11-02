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Sansepolcro, musica e cultura protagoniste in biblioteca

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Presentato il volume “Viaggi e incontri musicali a Firenze” di Salvatore Dell’Atti. Al centro dell’incontro il rapporto tra musica, storia e cultura fiorentina.

SANSEPOLCRO – Un pomeriggio dedicato alla musica, alla cultura e alla riflessione quello ospitato mercoledì 28 ottobre nella Sala Coleschi della Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro.

L’occasione è stata la presentazione del volume “Viaggi e incontri musicali a Firenze” di Salvatore Dell’Atti, un appuntamento che ha messo al centro il rapporto tra la musica e la storia culturale di Firenze.

A dialogare con l’autore è stato Antonio Allegra, dell’Università per Stranieri di Perugia, in un confronto caratterizzato da un taglio filosofico e culturale. Alla presentazione hanno partecipato anche il professor Matteo Martelli e numerosi iscritti all’Università dell’età libera, che hanno seguito con attenzione l’incontro.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore alla Cultura Francesca Mercati, che ha ringraziato l’autore, i relatori e tutti i partecipanti per la presenza e per il contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il ruolo della Biblioteca Comunale Dionisio Roberti come spazio di incontro, conoscenza e confronto, capace di ospitare iniziative che mettono insieme pubblico, studiosi e appassionati.

Una partecipazione numerosa e attenta che, sottolinea l’Amministrazione, rappresenta un segnale positivo per la vita culturale della città e per la valorizzazione della biblioteca come luogo aperto alla comunità.

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