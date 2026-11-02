Città di Castello, targa a Marcello Perioli e Patrizia Borghini pionieri dell’erboristeria: il tributo del sindaco Luca Secondi





“L’amministrazione Comunale a Patrizia Borghini e Marcello Perioli per la storia esemplare che hanno rappresentato nella conduzione della loro attività nel settore dell’erboristeria, con dedizione e professionalità, diventando punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni”. Questa è la motivazione impressa nella targa ufficiale che il sindaco Luca Secondi ha consegnato questa mattina nella sala consiliare a Patrizia Borghini e Marcello Perioli, moglie e marito nella vita e nella conduzione di una fra le prime attività nel settore dell’erboristeria, autentici pionieri, competenti e professionali riconosciuti da tutti. Il dottor, Perioli, in qualità di biologo, ha saputo elevare il concetto di erboristeria a presidio di salute consapevole. Grazie alle sue competenze specialistiche in riflessologia e alla sua profonda esperienza nell’alimentazione naturale è stato un punto di riferimento di consulenza e educazione al benessere confermando l’alta qualità dei professionisti del nostro territorio. A questo si è aggiunta la preziosa sinergia con la moglie, Patrizia Borghini, che ha reso l’attività un modello di impresa familiare virtuosa, capace di creare un ambiente accogliente dove la competenza tecnica si è sempre fusa con una straordinaria sensibilità umana. Dal 1990 ad oggi, hanno contribuito a mantenere vivo il tessuto commerciale cittadino, dimostrando come la passione e la coerenza professionale possano trasformare un esercizio in un vero e proprio bene pubblico. Il dottor Perioli ha anche pubblicato due libri, “Le ricchezze della tavola povera “ nel 2008 e “I segreti di 25 anni di successi con le medicine con convenzionali” nel 2015, che contengono consigli, informazioni utili, i sui “segreti” per vivere in salute e tantissime testimoniane di pazienti soddisfatti. Al termine della cerimonia, Perioli e Borghini hanno ringraziato il sindaco ed il comune per il riconoscimento assegnato, motivo di orgoglio e soddisfazione.