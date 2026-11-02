Sansepolcro avrà il suo Ufficio Turistico Comunale: nuova sede a Palazzo delle Laudi in piazza Garibaldi

Una novità importante per Sansepolcro, che si prepara ad aprire un proprio Ufficio Turistico Comunale, dedicato all’accoglienza dei visitatori e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città. Con la conclusione dell’attività dell’attuale Ufficio Turistico Comprensoriale, il Comune di Sansepolcro avvierà un nuovo servizio interamente dedicato alla promozione della città e delle sue eccellenze. La nuova sede sarà al piano terra di Palazzo delle Laudi, con ingresso da Piazza Garibaldi, e rappresenterà un punto di riferimento per turisti, visitatori e operatori del settore. Un’iniziativa con cui l’Amministrazione comunale intende rafforzare l’identità turistica di Sansepolcro, migliorare l’accoglienza e valorizzare le tante opportunità che la città offre. Nell’ambito della riorganizzazione degli spazi comunali, gli Uffici Cultura e Scuola saranno trasferiti dal primo al terzo piano di Palazzo delle Laudi.