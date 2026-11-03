Sansepolcro, il centrosinistra lancia “Collettivamente”: incontri nei quartieri e nelle frazioni in vista del 2027

Il centrosinistra di Sansepolcro comincia a preparare le amministrative del 2027 con un ciclo di incontri pubblici nelle frazioni e nei quartieri. L’iniziativa si chiama “Collettivamente incontra Sansepolcro – Ascoltare oggi per costruire insieme il domani” e la promuovono Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e Insieme Possiamo.

Il primo appuntamento è mercoledì 11 novembre alle 21 a Gricignano, nei locali della Pro loco. Il secondo è mercoledì 18 novembre, sempre alle 21, a San Paolo, da “Zio Pagnotta” in piazzetta, ed è rivolto anche ai residenti di Riello, Montagna e Trebbio. Gli incontri successivi toccheranno Santa Fiora, la zona Le Forche-Coop-Santa Maria, Gragnano e San Pietro, il centro storico e il Sacro Cuore. Date e sedi saranno comunicate più avanti.

Nel corso delle serate i consiglieri comunali di opposizione faranno un bilancio del mandato e si fermeranno sulle criticità che contestano all’amministrazione. I temi indicati sono pressione fiscale, mense ed edilizia scolastica, opere finanziate con il Pnrr, parcheggi e partecipazione dei cittadini alle decisioni. In agenda ci sono anche scuola, servizi sociali, sanità, infrastrutture, mobilità, lavoro e sviluppo economico.

Secondo gli organizzatori, la parte principale di ogni incontro sarà dedicata agli interventi del pubblico. Le proposte raccolte entreranno nel programma amministrativo 2027-2032.

Gli incontri sono aperti a tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica. «Vogliamo costruire una città che sappia guardare avanti, programmare il proprio sviluppo e valorizzare le energie della comunità», spiegano le forze della coalizione. «Per farlo occorre partire dall’ascolto, dal confronto e dalla partecipazione».