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San Giustino, sabato doppio appuntamento: il romanzo di Tarek Komin e “I Tre Tenori e Un Intruso”

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Sabato 7 novembre a San Giustino sono in programma due appuntamenti, uno nel pomeriggio e uno la sera. Alle 17 a Villa Graziani verrà presentato un romanzo. Alle 21 il Teatro Filarmonica di Selci ospiterà uno spettacolo che mette insieme lirica e comicità.

Il pomeriggio è dedicato a Tarek Komin, scrittore di Sansepolcro, che presenta il suo nuovo libro “Hotel Crono”, pubblicato da Gallucci Editore. Con lui ci sarà Mic Mirabucci, regista teatrale e speaker radiofonico. Gli attori della Tutto Fa Broadway Theatre Academy leggeranno e porteranno in scena alcuni brani. Il romanzo segue personaggi che vivono in epoche diverse ma le cui vite finiscono per toccarsi, e affronta la perdita, la memoria e le seconde possibilità. «Una storia intensa che invita a riflettere sul tempo e su ciò che lascia nelle nostre vite», commenta l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi. L’incontro è patrocinato dal Comune.

La sera ci si sposta a Selci per “I Tre Tenori e Un Intruso”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Maria Teresa Nania, che è di San Giustino e sul palco farà anche da presentatrice. La produzione è di Nania Spettacolo, legata alla storica Compagnia Italiana di Operette. A rompere il ritmo del concerto ci penserà Diego Colaiori, nei panni di un addetto ai leggii che invece di lavorare passa il tempo a corteggiare la presentatrice. Tra i suoi rivali ci sono i tre tenori Emil Alekperov, Vincenzo Distasi e Mauro De Santis, accompagnati al pianoforte da Paolo Tagliapietra.

In scaletta ci sono “Nessun dorma”, “Torna a Surriento” e “È scabroso le donne studiar” dalla “Vedova allegra” di Lehár. Sul palco anche le ballerine Elisabetta Aiello e Chiara Lori, con i costumi di Loris Danesi.

È la prima volta che lo spettacolo arriva a San Giustino. «Siamo particolarmente felici di ospitare per la prima volta questo spettacolo e di accogliere sul palcoscenico la nostra concittadina Maria Teresa Nania», dice Zazzi.

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