Varchi elettronici e multe in centro storico, Lignani Marchesani: «Quante sanzioni sono state fatte?»

Il consigliere di Castello Civica interroga la Giunta sugli accessi al centro storico, sulle notifiche e sugli orari durante mercati e manifestazioni

Sanzioni codice della strada agosto – ottobre: interrogazione del consigliere comunale, Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica). “Premesso che che dal 3 agosto sono in vigore le sanzioni derivanti dal transito senza apposito permesso presso i varchi elettronici installati nel Centro storico di Città di Castello; che detta situazione ha ulteriormente impoverito il flusso di visitatori ed avventori all’interno della cinta muraria con grave nocumento alle attività del Centro Storico; che da quella data si sono già chiuse due attività commerciali a ridosso di Piazza Matteotti e sembra imminente la chiusura di ulteriori due; che pur tuttavia in molti, soprattutto tra le fasce deboli della popolazione, hanno cominciato a ricevere notifiche di contravvenzioni in taluni casi anche multiple; che molti anziani ed invalidi riscontrano anche difficoltà ad effettuare il pagamento agevolato vista la digitalizzazione estrema delle notifiche; che in molti, residenti o invalidi, pur avendo titolo non hanno fatto le procedure per ottenere il permesso per evidente carenza di informazione sul campo (presenza diretta di personale della Polizia municipale ai varchi almeno nei primi giorni di entrata in vigore delle sanzioni); che alcuni orari di accesso non sono stati chiariti soprattutto nei giorni di mercato o di manifestazioni; che l’aver sbloccato alcuni orari non è condizione ancora sufficiente per far respirare il centro storico”. Per queste motivazioni il consigliere, Lignani Marchesani, interroga la giunta, “sulle sanzioni per violazioni al codice della strada e i loro importi irrogate dalla Polizia Municipale nel periodo 3 agosto 2025 1 novembre 2025 e 3 agosto 2026 1 novembre 2026; sulla libertà di accesso ai varchi nei periodi di mercato e di manifestazione da parte di aventi titolo e sulle relative eventuali sanzioni irrogate in assenza di contestazione diretta; sulla necessità di prevedere personale della Polizia municipale all’accesso ai varchi nel corso delle manifestazioni al fine di fornire spiegazioni soprattutto alle fasce deboli della popolazione; di ampliare l’orario di accesso dal varco in via Sant’Apollinare previsto dal 16 di novembre almeno fino alle 21 per consentire durante la brutta stagione una maggiore fruibilità a bar, ristoratori ed attività commerciali da un lato e a potenziali avventori dall’altro”.