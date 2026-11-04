Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaMonte Santa Maria Tiberina

Microchip e sterilizzazione gratuiti per cani e gatti a Monte Santa Maria Tiberina

Data:

Il Comune promuove una nuova iniziativa per la tutela degli animali e il contrasto al randagismo. Informazioni e modalità di partecipazione presso la Polizia Municipale.

MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Microchip e sterilizzazione gratuiti per cani e gatti. Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina informa i cittadini della campagna promossa con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli animali e contribuire concretamente al contrasto del randagismo.

L’iniziativa prevede la possibilità di accedere gratuitamente agli interventi di microchippatura e sterilizzazione per gli animali.

Per conoscere nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione e informazioni sull’accesso alla campagna, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Monte Santa Maria Tiberina.

Un’opportunità importante per favorire una maggiore attenzione alla salute e alla gestione responsabile degli animali da compagnia e, allo stesso tempo, contribuire alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

Commenti
Previous article
Vaccinazioni, Open Day alla Casa della Comunità di Umbertide
Next article
Un viaggio tra i cantautori italiani per sostenere la Nefrologia di Città di Castello

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sansepolcro piange Evasio Boncompagni: una vita tra impresa, sport e passione bianconera

Redazione Redazione -
Il sindaco Innocenti ricorda l’imprenditore biturgense: “Una figura di...

Un viaggio tra i cantautori italiani per sostenere la Nefrologia di Città di Castello

Redazione Redazione -
Sabato 7 novembre al Teatro Comunale il concerto organizzato...

Vaccinazioni, Open Day alla Casa della Comunità di Umbertide

Redazione Redazione -
Il sindaco Carizia e l’assessore Villarini hanno incontrato gli...

Titolo

Redazione Redazione -
Perugia, aveva 1,2 chili di eroina nello stomaco: arrestato...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Sansepolcro piange Evasio Boncompagni: una vita tra impresa, sport e passione bianconera

Cronaca 0
Il sindaco Innocenti ricorda l’imprenditore biturgense: “Una figura di...

© 2024 Primo Piano Notizie