Microchip e sterilizzazione gratuiti per cani e gatti a Monte Santa Maria Tiberina

Il Comune promuove una nuova iniziativa per la tutela degli animali e il contrasto al randagismo. Informazioni e modalità di partecipazione presso la Polizia Municipale.

MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Microchip e sterilizzazione gratuiti per cani e gatti. Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina informa i cittadini della campagna promossa con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli animali e contribuire concretamente al contrasto del randagismo.

L’iniziativa prevede la possibilità di accedere gratuitamente agli interventi di microchippatura e sterilizzazione per gli animali.

Per conoscere nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione e informazioni sull’accesso alla campagna, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Monte Santa Maria Tiberina.

Un’opportunità importante per favorire una maggiore attenzione alla salute e alla gestione responsabile degli animali da compagnia e, allo stesso tempo, contribuire alla prevenzione del fenomeno del randagismo.