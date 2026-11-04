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Vaccinazioni, Open Day alla Casa della Comunità di Umbertide

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Il sindaco Carizia e l’assessore Villarini hanno incontrato gli operatori sanitari: «Grazie per il lavoro che svolgete ogni giorno al servizio dei cittadini»

Umbertide – Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute, con la Casa della Comunità di Umbertide al centro della campagna vaccinale.

Martedì 3 novembre, in occasione dell’Open Day dedicato alle vaccinazioni, il sindaco Luca Carizia e l’assessore Alessandro Villarini hanno fatto visita alla struttura per portare il saluto dell’Amministrazione comunale agli operatori sanitari impegnati nell’iniziativa.

Un’occasione anche per ringraziare chi, ogni giorno, lavora all’interno della Casa della Comunità e garantisce servizi rivolti alla popolazione.

Carizia e Villarini hanno augurato buon lavoro agli operatori, sottolineando l’importanza del loro impegno quotidiano al servizio dei cittadini.

L’Open Day rientra nelle attività di promozione della prevenzione e della vaccinazione, con l’obiettivo di facilitare l’accesso della popolazione ai servizi sanitari e rafforzare l’attenzione sulla tutela della salute.

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