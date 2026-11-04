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Perugia, aveva 1,2 chili di eroina nello stomaco: arrestato 36enne

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PERUGIA – Un controllo alla fermata degli autobus di Piazza Partigiani, il nervosismo durante gli accertamenti e poi quel rigonfiamento anomalo all’altezza dell’addome. È da qui che è partita l’operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di un 36enne.

L’uomo è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Perugia durante un servizio di pattugliamento. Il suo atteggiamento avrebbe insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere la presenza di un anomalo rigonfiamento nella regione addominale. Per questo il 36enne è stato accompagnato in una struttura sanitaria per gli esami del caso.

Gli accertamenti effettuati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia hanno evidenziato la presenza nello stomaco di 102 involucri contenenti eroina, per un peso complessivo di circa 1,2 chilogrammi.

L’uomo è stato ricoverato per le necessarie valutazioni e cure mediche. Una volta completate le procedure sanitarie e dopo le dimissioni, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, accompagnato alla Casa circondariale di Perugia-Capanne, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da un intenso passaggio di persone e ai luoghi considerati più esposti al traffico di stupefacenti.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: per il 36enne vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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