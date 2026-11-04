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Sansepolcro piange Evasio Boncompagni: una vita tra impresa, sport e passione bianconera

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Il sindaco Innocenti ricorda l’imprenditore biturgense: “Una figura di riferimento per la vallata, ma anche una persona affabile e sempre piacevole con cui confrontarsi”

SANSEPOLCRO – Cordoglio a Sansepolcro per la scomparsa di Evasio Boncompagni, figura conosciuta e stimata in città e in tutta la vallata per la sua lunga attività nel settore degli pneumatici.

A ricordarlo è il sindaco di Sansepolcro, che a nome dell’Amministrazione comunale esprime vicinanza alla famiglia.

«Nel suo percorso di vita Evasio è stato illuminato imprenditore – sottolinea il sindaco Innocenti – ma anche persona affabile con la quale era sempre piacevole confrontarsi».

Boncompagni era conosciuto non soltanto per la sua attività imprenditoriale, ma anche per la passione per lo sport e in particolare per il calcio. Tifoso dei colori bianconeri, aveva sostenuto anche la squadra della sua città.

«Di lui ricordo con affetto pure la passione per lo sport e soprattutto per il calcio, tifoso dei colori bianconeri e sostenitore societario della squadra della nostra città», aggiunge il sindaco.

Da parte del Comune di Sansepolcro arrivano quindi le più sentite condoglianze alla famiglia di Evasio Boncompagni, nel ricordo di una presenza che per tanti anni ha accompagnato la vita economica e sportiva del territorio.

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