Cena di San Martino, l’AUCC chiama a raccolta l’Umbria: una serata per stare insieme e aiutare chi soffre

Sabato 7 novembre alle 20 al ristorante Buonenuove di Perugia torna l’appuntamento dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro

PERUGIA – Una cena, certo. Ma soprattutto un modo per ritrovarsi, stare insieme e trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Sabato 7 novembre alle ore 20, al ristorante Buonenuove di Perugia, torna la tradizionale Cena di San Martino dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (AUCC).

Un appuntamento che ogni anno riesce a mettere attorno allo stesso tavolo persone, famiglie e sostenitori dell’associazione, con un obiettivo preciso: essere vicini ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

«Questa serata ha una grandissima rilevanza – sottolinea il presidente dell’AUCC Giuseppe Caforio – perché dimostra quanto la nostra comunità sia capace di stringersi attorno a chi ha più bisogno, condivida un progetto, se ne faccia carico, diventando essa stessa parte dell’associazione».

Il valore della serata sta proprio nella sua semplicità: condivisione, convivialità e solidarietà. La partecipazione alla cena permetterà infatti di sostenere progetti gratuiti e importanti per chi affronta una malattia oncologica, dal supporto psicologico all’assistenza domiciliare.

Servizi che spesso rappresentano un aiuto fondamentale non soltanto per il paziente, ma anche per la sua famiglia, chiamata a vivere insieme a lui un percorso difficile.

«Convivialità, condivisione e speranza sono alla base della serata – aggiunge Caforio –. Si rafforza e si aggiunge, anno dopo anno, un mattoncino in più verso la realizzazione di una rete sempre più solidale».

La solidarietà passa anche dalla ricerca oncologica, altro fronte sul quale l’AUCC continua a investire. Caforio ricorda con orgoglio il risultato raggiunto dai due ricercatori umbri sostenuti da AUCC e From, selezionati per la prima volta all’ESMO di Madrid.

«È un’ulteriore attestazione della validità delle ricerche in ambito oncologico che stanno portando avanti», sottolinea il presidente.

La Cena di San Martino diventa così anche un’occasione per guardare avanti. Perché, come sottolinea Caforio, la serata vuole essere “un abbraccio collettivo alla vita”.

L’appuntamento è quindi per sabato 7 novembre, alle ore 20, al ristorante Buonenuove di Perugia. Una serata nella quale anche un semplice gesto di partecipazione può trasformarsi in un aiuto concreto per chi sta affrontando il percorso della malattia.