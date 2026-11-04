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Monterchi, nuova pavimentazione e ampliamento del Centro Polivalente: sabato la presentazione

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Doppio appuntamento in programma il 7 novembre: si parte con l’inaugurazione dei lavori, poi la presentazione del progetto di ampliamento

MONTERCHI – Una mattinata dedicata a due interventi che riguardano direttamente uno degli spazi di riferimento della comunità di Monterchi.

Sabato 7 novembre è infatti in programma l’inaugurazione della nuova pavimentazione del Centro Polivalente, alla quale seguirà la presentazione del progetto di ampliamento della struttura.

Il primo appuntamento è fissato alle 10, con l’inaugurazione dei lavori di pavimentazione del Centro Polivalente. Alle 11, sempre nella struttura, sarà invece illustrato il progetto relativo al suo ampliamento.

Un doppio momento che consentirà quindi di presentare alla cittadinanza sia un intervento già realizzato sia il percorso previsto per il futuro del Centro Polivalente, struttura pensata come spazio a servizio della comunità.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’appuntamento.

L’iniziativa si terrà sabato 7 novembre al Centro Polivalente di Monterchi.

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