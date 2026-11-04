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Tre giorni di screening gratuiti durante le Fiere di San Florido

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S.O.G.IT, Lions Club e realtà del territorio insieme per la prevenzione. Sabato la presentazione dell’iniziativa

CITTÀ DI CASTELLO – La prevenzione arriva nel cuore delle Fiere di San Florido con tre giornate di screening sanitari gratuiti aperti alla cittadinanza.

L’iniziativa, promossa da S.O.G.IT Città di Castello in collaborazione con il Lions Club Città di Castello Host e il Lions Club Città di Castello Tiferno, si terrà dal 13 al 15 novembre, durante le tradizionali Fiere di San Florido. Un appuntamento pensato per avvicinare la prevenzione alle persone e offrire un servizio concreto alla comunità.

Il progetto sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 7 novembre alle 10.30, presso il Laboratorio Tela Umbra, in via Sant’Antonio 3 a Città di Castello.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile accedere a un servizio di screening sanitario gratuito, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla propria salute e alla prevenzione.

Un’iniziativa che mette insieme associazionismo, volontariato e sensibilità sociale e che punta a trasformare le giornate delle Fiere in un’occasione non soltanto di incontro e tradizione, ma anche di attenzione al benessere delle persone.

Alla conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio il programma delle tre giornate e le modalità di partecipazione.

L’ingresso alla conferenza è libero.

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