Scuola e inclusione, Umbertide investe sui ragazzi con bisogni educativi speciali

Piscina e ippoterapia per gli alunni: il Comune sostiene due progetti e mette a disposizione anche scuolabus e autista

UMBERTIDE – Inclusione, socializzazione e crescita attraverso lo sport e il rapporto con gli animali. Anche per l’anno scolastico 2026/2027 il Comune di Umbertide rinnova il proprio sostegno ai progetti dedicati agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

La Giunta comunale ha approvato il sostegno a due iniziative: “In acqua per crescere insieme”, che prevede attività psicomotorie nella piscina comunale “Azzurra” fino al 24 marzo 2027, e “Un amico in più”, con attività ludico-equestri e di ippoterapia al maneggio “Goccia di Luna” dal 31 marzo al 26 maggio 2027.

I progetti coinvolgeranno alunni dei diversi ordini di scuola della Direzione Didattica 1° Circolo, della Direzione Didattica 2° Circolo, dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga e dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci”. La Direzione Didattica Statale 1° Circolo sarà la scuola capofila per il coordinamento delle attività.

Il Comune non si limiterà al sostegno economico. L’Amministrazione metterà infatti a disposizione lo scuolabus e un autista comunale per accompagnare gli alunni e i loro accompagnatori dai plessi scolastici ai luoghi delle attività, una volta alla settimana, presumibilmente il mercoledì mattina.

Sono previste circa 20 uscite in piscina e 10 al maneggio, salvo eventuali imprevisti.

Un intervento che punta quindi a rendere concretamente accessibili esperienze educative e socializzanti, sostenendo allo stesso tempo il lavoro delle scuole e delle famiglie.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi occasioni per stare insieme, sviluppare nuove autonomie e vivere esperienze diverse dal normale percorso scolastico. Un percorso nel quale l’inclusione passa anche attraverso attività condivise, relazioni e nuove opportunità di crescita.