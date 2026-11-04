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Umbria

Canili aperti, domenica a Collestrada una mattina per conoscere gli animali

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Storie, laboratori e incontri per sensibilizzare grandi e piccoli contro l’abbandono e il maltrattamento

PERUGIA – Un canile aperto alla città per qualche ora, per guardare da vicino chi ci vive, ascoltare le sue storie e soprattutto capire quanto sia importante prendersi cura degli animali.

È questo lo spirito dell’open day “Canili aperti”, in programma domenica 8 novembre dalle 10.30 alle 13 al Canile sanitario di Collestrada, a Perugia. L’iniziativa è promossa dal Servizio di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione di Usl Umbria 1, insieme al progetto RandAgiamo dell’Università degli Studi di Perugia, allo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia ed Enpa Perugia.

Una mattinata pensata soprattutto per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento degli animali, ma anche per avvicinare le famiglie e i bambini al mondo degli animali d’affezione.

Il programma partirà alle 10.30 con i saluti istituzionali e l’accoglienza. Alle 11 spazio allo storytelling dedicato ai cani e ai gatti ospitati nelle strutture di Collestrada, insieme alle storie dell’Oasi felina, con una colazione per i partecipanti.

Alle 12 saranno invece i bambini a diventare protagonisti, attraverso un’attività dedicata al disegno delle storie raccontate durante la mattinata. Alle 12.45 è prevista la premiazione dei disegni.

L’iniziativa rientra nel calendario della campagna regionale “Umbria contro ogni genere di violenza” e punta a trasformare una semplice visita al canile in un momento di conoscenza e consapevolezza.

Perché dietro ogni cane o gatto che vive in una struttura c’è una storia. E conoscere quelle storie può essere il primo passo per capire quanto siano importanti responsabilità, cura e adozione consapevole.

Appuntamento domenica 8 novembre, dalle 10.30 alle 13, al Canile sanitario di Collestrada.

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