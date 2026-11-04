Città di Castello, giovedì 5 novembre consiglio comunale: all’ordine del giorno urbanistica, sanità, viabilità, sport e mense scolastiche

Nuova seduta per il consiglio comunale di Città di Castello, che si si riunirà giovedì 5 novembre, alle ore 17.30, nella residenza municipale di piazza Gabriotti. All’ordine del giorno dei lavori convocati dal presidente Luciano Bacchetta ci saranno urbanistica, leva militare, sanità, viabilità, ambiente, sport, igiene urbana, servizi pubblici, controlli amministrativi, mense scolastiche. In apertura di riunione, i consiglieri comunali saranno chiamati all’approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale denominata PRG-PO 2, che prevede sei ambiti di trasformazione urbana a destinazione prevalentemente residenziale (a Pesci d’Oro, Regnano, due nei pressi dell’ospedale, a Cerbara e Madonna del Latte), la costruzione della nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Città di Castello a Riosecco, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle aree classificate come tessuti prevalentemente per attività produttive. Il vice sindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi illustrerà insieme ai tecnici comunali di settore le osservazioni pervenute, sulle quali l’assemblea si dovrà pronunciare prima della votazione finale. Bernicchi guiderà lo stesso iter procedurale finalizzato all’approvazione definitiva anche per il punto all’ordine del giorno successivo, riguardante la variante al Piano di classificazione acustica vigente del Comune di Città di Castello. Al presidente del consiglio Bacchetta spetterà, quindi, la comunicazione riguardante l’aggiornamento e l’integrazione delle liste di leva comunali con le dichiarazioni di obiezione di coscienza al servizio militare e alla guerra. A seguire, il consiglio comunale dibatterà e voterà la mozione di alcuni consiglieri comunali a prima firma del capogruppo della Lega Valerio Mancini finalizzata a esprimere il “fermo e assoluto dissenso politico all’ipotesi di accorpamento delle USL Umbria 1 e Umbria 2 in un’unica azienda sanitaria regionale, con il mandato al sindaco per la tutela dei servizi sanitari dell’alta Valle del Tevere e la salvaguardia dell’autonomia distrettuale”. Inizierà, poi, la discussione di una serie di interrogazioni. L’assessore competente Rodolfo Braccalenti risponderà ai consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (FDI) sugli interventi di rifacimento del manto stradale e sulla sicurezza della viabilità nel quartiere Madonna del Latte. L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli fornirà alla consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) i chiarimenti richiesti sui “disturbi odorigeni interessanti il territorio comunale, in applicazione della d.g.r. Umbria n. 947/20256”, e sulla tutela della popolazione. All’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Carletti spetterà la replica al consigliere Ugo Mauro Tanzi (PSI) sul restyling della pista di atletica “Angiolo Monti”. L’assemblea, poi, si confronterà per votare la mozione del consigliere Massimo Minciotti (PD) sull’installazione di distributori gratuiti di sacchetti e di contenitori dedicati alla raccolta delle deiezioni canine. L’assessore Braccalenti tornerà al microfono, nell’ambito della sua delega ai Trasporti, per rispondere al consigliere Claudio Serafini (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sulla definizione di un piano per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e, nell’ambito della sua delega alla Polizia Locale, sull’insegna del PD presente nella sede dismessa del partito nel centro storico, oggetto di una interrogazione del capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani. I lavori si concluderanno con la replica dell’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri all’interrogazione di alcuni consiglieri, a prima firma del capogruppo dell’Unione Civica Tiferno Filippo Schiattelli, sulla presenza di roditori nei pressi delle cucine comunali destinate alla preparazione dei pasti per le scuole e sull’individuazione delle responsabilità gestionali. Come di consueto, la seduta potrà essere seguita anche in diretta streaming al link https://cittadicastello.consiglicloud.it/home e attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.