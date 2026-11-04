AFoR Umbria semina il futuro a Corciano: dodici alberi micorizzati al tartufo per abbracciare i nuovi nati

L’Agenzia Forestale Regionale dona le piante messe a dimora nelle aree verdi di Taverne e Mantignana. Un legame profondo tra tutela ambientale e la comunità che cresce nel segno della sostenibilità

(Corciano) C’è un modo speciale, profondamente radicato nella terra e nella cura del territorio, per dare il benvenuto alla vita e consegnare alle nuove generazioni una promessa concreta di futuro. È il senso dell’iniziativa “Un albero per crescere insieme”, promossa dal Comune di Corciano, che quest’anno si arricchisce di un prezioso tassello grazie alla generosità e all’impegno costante di AFoR Umbria (Agenzia Forestale Regionale) diretta dall’Amministratore Unico Ottavio Anastasi.

L’ente forestale ha infatti donato dodici piante micorizzate al tartufo, messe a dimora in questi giorni nelle aree verdi del territorio comunale: una per ogni mese del 2025, dedicate simbolicamente ai bambini nati nel corso dell’anno nel comune corcianese. Un gesto di straordinario valore ecologico e sociale, che unisce la valorizzazione del patrimonio boschivo alla celebrazione delle nuove nascite, creando un filo verde destinato a crescere nel tempo insieme ai piccoli cittadini.

Il valore della donazione AFoR: quando la natura incontra la comunità

La scelta di donare alberi micorizzati al tartufo testimonia l’attenzione di AFoR Umbria non solo verso la riforestazione e la salvaguardia ambientale, ma anche nella promozione delle eccellenze e della biodiversità tipiche del suolo umbro. Le piante hanno trovato dimora in zone strategiche e vissute della comunità: una parte è stata collocata nell’area verde di Taverne — che va così ad arricchirsi ulteriormente dopo gli interventi già realizzati nel 2023 —, mentre le restanti piante sono state piantumate nell’area verde di Mantignana.

Alle operazioni di messa a dimora, eseguite nei giorni scorsi, hanno preso parte l’assessore all’Ambiente Giordana Tomassini, la vicesindaco Sara Motti e la consigliera comunale Stella Blancardi.

Le istituzioni: «Un investimento ecologico per le future generazioni»

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per un intervento che rafforza la sinergia tra enti e valorizza il verde pubblico.

«Piantare un albero significa investire nel futuro della nostra comunità, con un gesto concreto che unisce la cura dell’ambiente e l’attenzione alle nuove generazioni», sottolinea l’assessore all’Ambiente Giordana Tomassini. «Dedicare queste piante ai bambini nati nel 2025 è un modo simbolico per celebrare ogni nuova vita e rafforzare il legame tra le persone e il territorio in cui crescono. Ringraziamo l’AFoR per questo prezioso contributo che ci permette di proseguire un lavoro costante per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio verde, rendendo le aree pubbliche sempre più accoglienti e sostenibili».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di incremento e cura del verde pubblico portato avanti dall’Amministrazione di Corciano, con nuove piantumazioni programmate per proseguire dritti verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio che da sempre vedono l’AFoR Umbria in prima linea sul territorio regionale.