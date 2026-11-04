Città di Castello celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con cerimonie a San Domenico e Lerchi

La “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” celebrata a Città di Castello con due cerimonie che si sono tenute nella mattinata odierna nella Chiesa di San Domenico ed a Lerchi, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio. Per il comune il vice sindaco Giuseppe Bernicchi e L’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti hanno partecipato agli eventi. “È sempre importante e doveroso – hanno sostenuto Bernicchi e Calagreti – che una comunità unita e solidale come quella tifernate sappia onorare i caduti di tutte le guerre, ringraziare coloro che con il proprio sacrificio ci hanno donato la possibilità di vivere in un Paese democratico ed esprimere vicinanza e sostegno a quanti oggi lavorano ogni giorno a protezione della nostra libertà e della nostra sicurezza”.

“Un momento di riflessione importante sul valore della nostra unità nazionale e sul ruolo centrale delle forze dell’ordine. Grandi esempi per tutti i bambini presenti oggi, per insegnare loro che il significato di quel tricolore va oltre le ricorrenze. Rappresenta una responsabilità collettiva di cui dobbiamo, tutti insieme, essere custodi.”

Durante la s. Messa a suffragio dei caduti nella Chiesa di San Domenico i sentimenti dominanti condivisi da tutti i presenti sono stati di gratitudine nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita e di responsabilità nel mantenere viva la memoria dei loro ideali e delle loro azioni.

Nella cerimonia di Lerchi sono stati tanti i cittadini che si sono raccolti attorno alle autorità civili e militari in occasione della deposizione di una corona d’alloro di fronte al monumento ai caduti di tutte le guerre. La partecipazione degli alunni della scuola primaria, che hanno collaborato all’iniziativa insieme alla Pro Loco, ha testimoniato il valore della trasmissione intergenerazionale della consapevolezza e della memoria della storia, ma anche della necessità di un impegno a difesa della Costituzione