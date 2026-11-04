San Giustino, il Municipio illuminato di rosso contro la violenza di genere. Il 24 novembre convegno al Museo del Tabacco

SAN GIUSTINO – Chi passerà in piazza del Municipio nelle prossime settimane troverà il palazzo comunale illuminato di rosso. Resterà così dal 7 al 27 novembre, per tutto il periodo delle iniziative che il Comune ha organizzato contro la violenza di genere. A curarle sono l’assessorato alle Pari opportunità e il gruppo Liberedessere: tra incontri, formazione e cultura, sono quasi tre settimane di appuntamenti aperti a tutti.

Il più importante cade martedì 24 novembre, il giorno prima della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dalle 17.30 al Museo del Tabacco è in programma un convegno dedicato alla violenza psicologica, cioè maltrattamenti che non lasciano lividi e che proprio per questo spesso fanno fatica a emergere, anche in un’aula di tribunale.

L’iniziativa è dell’assessora Loretta Zazzi, che l’ha costruita con Liberedessere e con due associazioni di avvocati, AMI e AIAF. Per gli avvocati l’incontro vale crediti formativi, e hanno dato il patrocinio sia l’Ordine degli avvocati di Perugia sia quello degli psicologi.

In apertura ci saranno i saluti del sindaco Stefano Veschi, della presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, del presidente dell’Ordine degli avvocati Carlo Orlando e di Anna Maria Pacciarini, alla guida di AIAF Umbria. Modera Nada Lucaccioni, presidente di AMI Umbria.

Al tavolo dei relatori siederanno chi questi casi li tratta per lavoro. Patrizia Mattei è sostituta procuratrice a Perugia e Francesco Loschi giudice del Tribunale penale. Con loro ci saranno la psicologa Francesca Cortesi, consigliera dell’Ordine, e l’avvocata Fabiola Fiorucci.

Alla fine spazio alle domande del pubblico. L’ingresso è libero.