Madonna del Latte, la scuola calcio guarda al futuro: anche la tecnologia scende in campo

Francesco Cii è il nuovo responsabile tecnico: confronto con gli istruttori, lavoro sul campo e una nuova app per organizzare al meglio l’attività dei giovani calciatori

La scuola calcio è il cuore di Madonna del Latte. È lì che si costruisce il futuro della società, accompagnando bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni nella crescita sportiva, ma soprattutto umana.

Per la stagione 2026-2027 il club ha affidato il ruolo di responsabile tecnico a Francesco Cii, istruttore già all’interno della società, che continuerà anche a seguire insieme ad Andrea Perfetti il gruppo dei Primi Calci 2018.

Un incarico importante, che Cii ha scelto di accettare con entusiasmo, consapevole dell’impegno richiesto.

«Quando la dirigenza mi ha proposto questo incarico ho valutato bene la cosa. Sapevo che avrebbe significato dedicare tempo ed energie, ma la sfida era troppo stimolante per avere dubbi. Ho risposto presente».

E il nuovo responsabile tecnico ha iniziato subito a mettere in campo le proprie idee. Il lavoro passa dal confronto costante con gli istruttori, dalle riunioni periodiche e dalla presenza quotidiana sul campo. Ma c’è anche una novità che guarda decisamente al futuro: una specifica app condivisa per la gestione dei gruppi.

«Anche la tecnologia ci può aiutare. Sto puntando molto sull’utilizzo continuativo di questo strumento, che si sta rivelando una risorsa importante per organizzare e velocizzare diversi aspetti, sia prima che dopo gli allenamenti e le partite».

Una tecnologia che non sostituisce il rapporto umano, ma lo rende più semplice e organizzato. Perché quando si lavora con bambini così piccoli, l’attenzione deve essere ancora maggiore.

«La filosofia di Madonna del Latte è sempre stata quella di trasmettere educazione, rispetto, dedizione e impegno, naturalmente senza mai perdere di vista il divertimento. Più si scende con l’età, maggiore deve essere l’attenzione verso bambini e istruttori».

In questo percorso Cii trova anche il prezioso supporto di Gloria Giogli, referente per i più piccoli e figura storica della società.

C’è poi la parte prettamente tecnica. Cii è Maestro di tecnica di primo livello, dopo aver conseguito l’attestato FIGC, e già la scorsa estate aveva sperimentato un camp specifico dedicato alla tecnica individuale.

«È stata un’esperienza molto positiva. Personalmente la considero un arricchimento del mio percorso. Quello che a luglio era un progetto pilota, seguito con grande interesse, sta diventando parte integrante della metodologia quotidiana per i gruppi 2016, 2017 e 2018».

Un lavoro che si inserisce anche nel rapporto con la Federcalcio umbra, che mette a disposizione delle società strumenti, materiali didattici e momenti di formazione.

«La Federazione è molto presente e ci offre strumenti e indicazioni utili. Poi spetta a noi adattare quello che ci viene proposto alle caratteristiche della nostra realtà e trasformarlo in qualcosa di concreto per i nostri bambini».

Tecnologia, formazione, confronto e lavoro sul campo. Madonna del Latte riparte da qui, con l’obiettivo di far crescere i propri giovani calciatori senza dimenticare che, soprattutto a questa età, il risultato più importante non è quello scritto sul tabellone.

È la crescita di ogni bambino.

Nella foto sotto: il nuovo responsabile tecnico della Scuola calcio di Madonna del Latte, Francesco Cii