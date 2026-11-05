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Monterchi celebra la Giornata delle Forze Armate: domenica la cerimonia in paese

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Il programma parte alle 9.45 dal Monumento ai Caduti di Mercatale. Poi le celebrazioni proseguiranno nel centro storico fino alla Santa Messa

MONTERCHI – Una mattinata per ricordare, rendere omaggio ai Caduti e riaffermare il valore della memoria. Domenica 8 novembre Monterchi celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia organizzata dal Comune insieme alle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in congedo.

Il programma prenderà il via alle 9.45, al Monumento dei Caduti di Mercatale-Alzabandiera, dove sarà deposta una corona in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Al termine è previsto il trasferimento in piazza Umberto I.

Alle 10, in piazza Umberto I, sarà deposta una corona alla lapide dedicata ai Caduti della Divisione Britannica. Quindi, alle 10.15, la cerimonia si sposterà alla Rocca, dove verrà deposta una corona al Monumento dei Caduti della guerra 1915-18 e dei Caduti per cause o fatti di guerra del 1940-45.

Alle 10.30 è previsto il rinfresco, mentre alle 11, nella Chiesa Arcipretura, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dai saluti del sindaco.

Alla giornata prenderanno parte le associazioni combattentistiche e d’Arma, le autorità civili, militari e religiose, le rappresentanze delle associazioni cittadine e delle scuole, oltre alla rappresentanza dei Caduti della Divisione Britannica.

La cerimonia sarà accompagnata dall’intervento musicale del trombettista Alessandro Guadagni.

Una giornata che ogni anno torna a riportare al centro la memoria della comunità, attraverso i luoghi e i nomi che raccontano una parte importante della storia di Monterchi e del Paese.

Al termine delle celebrazioni è previsto anche un pranzo sociale alle ore 13, al ristorante “Bar Pizzeria Ristorante Le Ville” di viale Giotto.

La partecipazione alla cerimonia è aperta alla cittadinanza.

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