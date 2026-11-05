Le 21 Madri Costituenti raccontate attraverso l’arte: mostra alla Biblioteca Carducci

A Città di Castello arriva “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione”. Sabato il live painting, domenica l’inaugurazione

CITTÀ DI CASTELLO – Ventuno donne che hanno contribuito a scrivere una pagina fondamentale della storia italiana. Ventuno storie, battaglie e idee che oggi tornano a parlare attraverso l’arte.

È questo il cuore di “21/46 – Le donne che scrissero la Costituzione”, il progetto artistico di Giulia Dall’Ara che sarà ospitato alla Biblioteca Comunale Giosuè Carducci di Città di Castello.

La mostra è dedicata alle 21 Madri Costituenti, le donne che nel 1946 furono elette all’Assemblea Costituente e parteciparono alla costruzione della nuova Italia democratica. Un percorso che mette al centro il loro contributo e le battaglie per i diritti, l’uguaglianza e la partecipazione politica.

Il progetto prende forma attraverso cinque grandi pannelli, realizzati con immagini, colori e simboli che raccontano le protagoniste di quella stagione e il loro ruolo nella nascita della Costituzione.

Il primo appuntamento sarà sabato 7 novembre, quando al piano terra della Biblioteca sarà possibile assistere direttamente al lavoro dell’artista. Giulia Dall’Ara sarà infatti impegnata in un live painting, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

La mostra sarà poi inaugurata ufficialmente domenica 8 novembre alle ore 17 e resterà aperta al pubblico fino al 28 novembre 2026.

Un’iniziativa che arriva in un anno particolarmente significativo, quello dell’80° anniversario della Repubblica italiana e del voto alle donne, e che offre l’occasione per riportare l’attenzione su figure femminili che hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione della democrazia italiana.

L’iniziativa nasce da un’idea della Sezione soci Alta Valle del Tevere di Unicoop Etruria e dell’Associazione Culturale Il Fondino, con il sostegno del Comune di Città di Castello.

Un modo diverso per avvicinare la storia alla città: non soltanto attraverso i libri, ma anche attraverso immagini, colori e il gesto dell’artista che, davanti al pubblico, dà forma al racconto delle 21 donne che contribuirono a scrivere la Costituzione.