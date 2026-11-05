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Le mappe delle emozioni: a Lama i bambini imparano a orientarsi dentro se stessi

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Una classe, tante emozioni e un viaggio tutto da disegnare. È quello realizzato dagli alunni della 3ªB della Scuola Primaria di Lama, nell’ambito del progetto d’istituto dedicato alla cura e all’ascolto dei sentimenti.

Partendo dalla lettura dell’albo illustrato “Le mappe delle mie emozioni”, i bambini hanno trasformato la Geografia in qualcosa di molto personale: una vera e propria cartografia interiore, fatta di luoghi immaginari, confini, punti cardinali e paesaggi capaci di raccontare ciò che provano.

Così sono nate mappe molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla fantasia. C’è la Foresta della Ginnastica, la Spiaggia degli Abbracci, il Paese dei Libri, la colorata Gattilandia, la Terra del Perdi Ricordi e persino la magica Terra degli Elfi di Babbo Natale.

Ogni bambino ha dato un nome alle proprie emozioni e ha cercato di trasformarle in luoghi, simboli e immagini. Un esercizio creativo che ha permesso di unire scrittura, disegno e geografia, ma soprattutto di parlare di sentimenti in modo semplice e naturale.

Un percorso che va oltre i libri e le normali attività didattiche: perché imparare a riconoscere quello che si prova è un passo importante per crescere.

E così, attraverso le loro mappe, i bambini della 3ªB hanno imparato una cosa forse ancora più importante dell’orientarsi nello spazio: a guardarsi dentro e a trovare la propria strada tra le emozioni.

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