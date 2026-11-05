Sofia Ancora, la solidarietà non si ferma: donati 7.320 euro all’Ospedale di Città di Castello

Otto persone, un’idea e una comunità che ha scelto di esserci. Da quel primo passo sono arrivati 7.320 euro destinati al reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Città di Castello.

È la nuova donazione ufficializzata da Sofia Ancora, realtà nata con l’obiettivo di trasformare la partecipazione e la solidarietà in un aiuto concreto per il territorio.

Il numero racconta da solo la dimensione del risultato: 7.320 euro raccolti e donati, frutto del sostegno di tante persone che hanno deciso di partecipare e di contribuire a un progetto comune.

«Da 8 a 7320. Nel mezzo ci siete voi», è il messaggio con cui Sofia Ancora ha voluto accompagnare l’annuncio della nuova donazione. Un modo semplice per ricordare che dietro quella cifra non ci sono soltanto numeri, ma persone, incontri, disponibilità e una comunità che ha scelto di fare la propria parte.

La donazione è stata ufficializzata attraverso la Delibera di Donazione n. 1192 del 15 settembre 2026 e riguarda il reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Città di Castello.

Un gesto concreto che si aggiunge alle iniziative già portate avanti da Sofia Ancora e che conferma quanto la solidarietà, quando riesce a coinvolgere tante persone, possa trasformarsi in qualcosa di importante per la comunità.

7.320 euro sono il risultato. Ma la vera forza, ancora una volta, sono le persone che hanno deciso di esserci.