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Umbertide, la prevenzione al centro: questa sera un incontro dedicato alla salute

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Parlare di salute prima che arrivino i problemi. È questo l’obiettivo dell’incontro “Prevenire per non curare”, in programma questa sera, giovedì 5 novembre alle 18.30, alla Piattaforma di Umbertide.

Una serata dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, con tre professionisti chiamati ad affrontare temi diversi ma strettamente legati alla salute e alla consapevolezza.

A intervenire saranno la dottoressa Valentina Cenciarini, dirigente medico di Senologia dell’Ospedale di Città di Castello, che parlerà di salute e prevenzione del tumore al seno, il dottor Carlo Porrozzi, specialista in Urologia e Andrologia, con un approfondimento sulla salute maschile e sulla prevenzione urologica e della prostata, e la dottoressa Valeria Gavagnì, dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Città di Castello, che affronterà il tema della prevenzione del tumore della cervice.

Tre argomenti importanti, affrontati con un unico obiettivo: ricordare quanto sia importante conoscere il proprio corpo, non trascurare i segnali e soprattutto fare prevenzione.

L’iniziativa è promossa da Donne Insieme e si svolge con il patrocinio del Comune di Umbertide e dell’Ordine delle Ostetriche di Perugia.

L’appuntamento è aperto a tutti.

Giovedì 5 novembre, ore 18.30 – La Piattaforma, Umbertide.

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